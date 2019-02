Santana: "É muito difícil haver o que quer que seja grátis. Tudo tem um custo"

A equipa de Santana: do irmão do presidente do Sporting à advogada de Madonna

Já eleito presidente da Aliança, no encerramento do congresso fundador do partido, no Arena d'Évora, Pedro Santana Lopes prometeu um combate sem tréguas e em todos os recantos do país para tirar a "frente de esquerda" do poder. Porque, disse, a legislatura mostrou um "mau governo", que desbarata os recursos do país. Manifestou-se convicto de que o Presidente da República estará "atento e vigilante" neste ano eleitoral e lançou um desafio a Marcelo. Para que promova com os parceiros sociais um pacto para o crescimento do pais. E que seja também o motor da transformação da Justiça em Portugal.

Ao chefe do Estado pediu ainda "especial atenção" ao que diz ser o "atual cerco que o governo faz à Madeira para favorecer o PS, prejudicando a população". Fazia assim alusão às eleições regionais na região autónoma, a 22 de setembro.

Num discurso marcadamente ideológico, e sem rebuços, Santana Lopes assumiu todas as bandeiras personalistas e liberais do seu novo partido. Sempre em contraposição à "frente de esquerda", que acusou de ser "injusta" e de tentar impor ao país as suas convicções e gostos."A esquerda não tem mais prerrogativas, mais direitos que a direita e o centro."

"A frente de esquerda alimentou expectativas diz que está tudo constipado, agora está com gripe e até pode vir pneumonia", afirmou Santana Lopes perante os cerca de 600 delegados. "O défice progride, mas a dívida não. E em setores essenciais o que se passou é um caso de mau governo e de má governação".

Da cartilha do que defende para o país, num discurso com 38 minutos, bem mais curto do que o do primeiro dia de congresso, Santana Lopes assumiu que a Aliança é liberal na economia, porque defende a liberdade económica, a iniciativa privada, as empresas. "A nossa maior preocupação é o crescimento económico. Se não crescermos acima dos 3% não temos dinheiro para o modelo económico-social que defendemos".

Santana atacou o modelo de governação de António Costa, embora nunca tivesse citado nenhum dos protagonistas da política nacional. Manifestou-se contra o dinheiro canalizado para as empresas públicas, "por preconceitos da esquerda". "O Estado não pode sustentar empresas sorvedoras. O Estado é mau gestor", afirmou e defendeu que mais serviços devem ser concessionados aos privados e às IPSS.

O líder da Aliança manifestou-se contra a ideia de dar tudo a todos. "É muito difícil haver o que quer que seja grátis. Tudo tem um custo. O Estado só pode pagar segundo o rendimento de cada um e segundo as suas necessidades". A opção, sublinhou, é fazer opções. Na sua opinião, "quanto mais o Estado gasta mais impostos temos de pagar".

Para que o modelo social prevaleça, defendeu uma mudança da estrutura de financiamento do Serviço Nacional de Saúde e a generalização dos seguros de saúde, mesmo que para isso o Estado tenha de apoiar quem não os pode pagar. Tudo para que prevaleça a liberdade de escolha entre os serviços públicos e privados.

A complexidade da situação europeia, com relevo para o Brexit, não foi, nem poderia ser esquecida pelo líder da Aliança. Santana defendeu que o cabeça de lista escolhido pelo partido para disputar as eleições europeias de maio, Paulo Sande, é a mais certa porque "é conhecedor dos dossiers, sério, responsável, competente e capaz de se mexer nos areópagos europeus".

Garantiu que é precisa uma nova atitude em Bruxelas, sobretudo para levar a Europa a apoiar a nossa convergência com o desenvolvimento dos estados mais ricos. "Isto não prejudica sermos profundamente europeístas, não queremos sair nem destruir a UE, nem sair do euro", assegurou.

"Cá estamos", disse Santana no final do discurso e garantiu que o partido está pronto para os três atos eleitorais. "Que outro partido seria capaz de uma coisa destas em tão pouco tempo?" O combate pelo voto vai fazer-se em todos os lados em que haja "causas justas", nas "fábricas" e "nos campos".

Os órgãos nacionais da Aliança foram todos eleitos, mas não por unanimidade. A Comissão Política Nacional, presidida por Pedro Santana Lopes, teve 356 votos válidos, dos quais 10 brancos e 6 nulos. Dos 343 delegados que votaram para o Senado Nacional, 22 fizeram-no em branco e 7 nulos.