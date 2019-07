Rui Rio também afasta Hugo Soares das listas para as legislativas

Hugo Soares foi líder parlamentar do PSD no mandato de Passos Coelho

Segundo fonte da distrital social-democrata, na reunião desta tarde entre a Federação Distrital do PSD Braga e o secretário-geral do partido, José Silvano, saiu uma lista à Assembleia da República que não tem "nenhuma indicação" aprovada pela concelhia de Braga, "algo inédito".

"O que foi comunicado pelo secretário-geral foi que o nome de Hugo Soares foi afastado das listas por vontade do presidente do partido e ratificado pela comissão permanente", afirmou a fonte, à agência Lusa.

A direção impôs ainda o nome de Firmino Pereira, vice-presidente da CM Braga, como número dois -o cabeça de lista do PSD por Braga é André Coelho Lima, atual vereador na câmara de Guimarães e membro na direção nacional do PSD, já anunciado previamente por Rui Rio.

Hugo Soares, que foi líder parlamentar do PSD no mandato de Passos Coelho, foi também um dos principais rostos da oposição a Rui Rio e é assim mais um dos críticos do atual líder a ficar de fora das listas para as próximas legislativas, tal como aconteceu em Setúbal com a antiga ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque, que tinha sido proposta também pela distrital e foi riscada pela direção nacional.

A mesma fonte refere que o ainda deputado foi a escolha da concelhia para representar Braga, sendo que o segundo nome indicado seria o de João Granja, também ele assim afastado.

"A segunda indicação [da direção nacional] do partido era Carlos Reis, que poderia ser incluído na lista até ao sexto lugar. A nacional fez duas indicações e uma imposição, forçando, contra a vontade da distrital e da concelhia", apontou.

Questionado pela Lusa, o presidente da Distrital do PSD, José Manuel Fernandes, não quis comentar o teor da reunião. "Não comento as listas até elas estarem concluídas", disse.