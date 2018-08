Rui Rio processa candidatos do PSD que tenham gastado a mais

Rui Rio não perdoa aos prevaricadores do seu próprio partido e vai avançar com processos em tribunal contra os candidatos do PSD que tenham ultrapassado os orçamentos previstos para as campanhas eleitorais das eleições autárquicas, avança o jornal i desta sexta-feira.

O objetivo, como explicou a Secretaria-Geral do PSD ao jornal i, é obrigar os candidatos a responsabilizarem-se por despesas cujos montantes não tenham sido previamente autorizados pela direção nacional.

O primeiro a sentir a mão pesada do presidente social-democrata foi o candidato laranja à Câmara da Covilhã, Marco Baptista, que terá ultrapassado em 87 066 euros as despesas na campanha de 2017. "Outras situações estão a ser analisadas", admite o PSD.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com a Secretaria-Geral do partido, "o PSD responsabilizará apenas e só aqueles [candidatos] que, tendo provocado prejuízos significativos ao partido, não tenham salvaguardado o pagamento de despesas da campanha autárquica nem queiram assumir as suas responsabilidades". O PSD, avisa o órgão dirigido por José Silvano, só assumirá a despesa autárquica que tenha sido autorizada, "não a restante".

"PSD responsabilizará apenas e só os candidatos que, tendo provocado prejuízos significativos ao partido, não tenham salvaguardado o pagamento de despesas da campanha"

O recurso a tribunal é uma "medida pedagógica e exemplar" para que, de futuro, haja mais rigor nas contas. No caso da Covilhã, o partido quer ser "ressarcido de danos patrimoniais e não patrimoniais" causados pelo candidato. O PSD "viu o seu bom nome posto em causa, por responsabilidade que não é sua", notando o partido que, neste caso, houve lugar a "atrasos ou não cumprimento perante os fornecedores".

Segundo o jornal i, os dirigentes distritais e locais do PSD de Castelo Branco e da Covilhã foram apanhados desprevenidos pela ação em tribunal.