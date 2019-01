Rui Rio: Governo tem "sistemático discurso enganador"

O presidente do Partido Social Democrata acusa do governo de ter um "sistemático discurso enganador". A reboque das mexidas no setor dos combustíveis, com a subida da taxa de carbono apenas quatro dias depois de o imposto da gasolina ter baixado, Rui Rio criticou no Twitter as habilidades do executivo liderado por António Costa.

"Ora cá temos, mais uma vez, imposto para lá, taxa para cá; e no fim, o contribuinte a pagar mais. Quando perceberá o Governo que estas habilidades vão ter de parar? Até porque muitos portugueses já começaram a perceber este sistemático discurso enganador", escreveu o presidente do PSD este sábado à noite na sua conta oficial do Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A descida dos preços sentida no início do ano deverá ficar anulada com subida da taxa de carbono, noticiou o Observador, já que o aumento previsto por causa das condições de mercado deve variar entre 1,5 cêntimos no gasóleo e os 2 cêntimos por litro na gasolina.