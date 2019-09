Rui Rio ataca críticos internos: "Não sou hipócrita!"

Rui Rio, no Fórum da TSF

"Hipocrisia", "hipócritas". Sem meias palavras, Rui Rio atacou esta manhã duramente os seus críticos internos no partido por agora, "no último dia", aparecerem a apoiar a campanha do PSD, depois de terem passado "o tempo todo" a criticá-lo.

"Quando vejo pessoas agora em cima da linha a ajudar...essa atitude é hipócrita. Andam a dizer mal, mal, mal, mal e depois no último dia aparecem a apoiar. É hipocrisia", afirmou, entrevistado no Fórum da TSF, em Beja.

Depois de afirmar que "há muita coisa a mudar no PSD - mas mesmo muita", Rio escusou-se a identificar os alvos das suas críticas. "Não vou falar em concreto da personalidade A ou B."

No seu entender, o que importa é que este grupo de críticos internos é "minoritário" mas tem "ligações estreitas à comunicação social e por isso parece maior do que realmente é".

No programa, o líder social-democrata escusou-se a comentar em profundidade as notícias segundo as quais em Belém se saberia da encenação sobre o achamento das armas roubadas em Tancos

"As noticias carecem de ser comprovadas", "não vou envolver o Presidente da República".

Seja como for, admitiu ficar "sempre preocupado quando o nome do Presidente da República é envolvido em polémicas". "Portugal precisa de uma proteção evidente ao órgão que é a Presidência da República" e "não podemos brincar às noticias com o Presidente da República, independentemente de quem seja".

Costa prepara uma "encenação"

Rui Rio aproveitou para reiterar a tese segundo a qual António Costa se prepara para criar uma nova "encenação" - à semelhança, disse, da que aconteceu com a crise dos professores ou com a greve dos motoristas de matérias perigosas" - agora que as sondagens começam a colocar o PS a descer e o PSD a subir.

"É de esperar que mais dia menos dia inventem outra encenação...mas não me perguntem sobre o quê...há um tique [de António Costa] que é montar espectáculos para desviar as atenções, nos momentos de dificuldades."

