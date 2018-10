Rovisco Duarte exonerado de Chefe do Estado-Maior do Exército pelo Presidente

Azeredo Lopes, ministro da Defesa, com o novo diretor-geral da PJM, comandante Paulo Isabel (a esquerda), tendo atrás o general Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército

O general Frederico José Rovisco Duarte foi esta quinta-feira exonerado das funções de Chefe do Estado-Maior do Exército pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência de proposta do Governo.

Esta informação consta de uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, na qual se reitera que "o senhor general Rovisco Duarte tinha apresentado a sua resignação, por motivos pessoais, através de carta dirigida ao Chefe de Estado", que é também Comandante Supremo das Forças Armadas.

Nesta nota da Presidência da República, são divulgados os termos em que a demissão foi apresentada nessa carta: "Por motivos de natureza pessoal, que tornam insustentável a continuação no exercício das altas funções para que tive a honra de ser nomeado, venho apresentar a Vossa Excelência a minha resignação ao cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército. Com elevada estima e consideração pessoal, Frederico José Rovisco Duarte, General".