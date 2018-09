Rio só sairá se perder por muito nas legislativas

Costa afirma que país não precisa de "papões nem de agitações" na escolha do PGR

"O resultado de outubro de 2019 é nuclear para eu decidir se continuo ou não continuo", admitiu Rui Rio, no programa Bancada Central da TSF. "Se ganhar as eleições por largo, ou por pouco, é completamente diferente de perder por uma margem substancial", afirmou o líder social-democrata.

Ou seja, Rio só admite abandonar a liderança num cenário de uma derrota pesada nas legislativas, em outubro, mesmo que o PSD venha a passar por um desaire eleitoral nas eleições europeias que se realizam meses antes. Porque, explicou aos microfones da TSF, tem um projeto e "é preciso tempo".

Sobre a linha ideológica do PSD, o presidente social-democrata admitiu que há uma evolução nos últimos 20 anos que "inclinaram mais o partido para a direita do que para a esquerda". Um deslocamento que se iniciou, disse, com Durão Barroso e que se acentuou, por influência da troika. "Aí há claramente um deslocamento", admitiu.