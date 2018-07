Rio só aprova lei laboral se PS não desvirtuar acordo de concertação

A influenciar a decisão do líder social-democrata está também algumas divisões entre os patrões sobre as medidas acordadas, apesar de terem passado na mesa das negociações. Rio tem vindo a encontrar-se com os 'patrões' e esta segunda-feira é a vez da CAP (Confederação de Agricultores de Portugal) ser ouvida.

"Há muita expetativa sobre o que os socialistas vão propor para agradar ao PCP e ao Bloco, que rejeitam as alterações acordadas na Concertação Social", disse ao DN uma fonte da direção do PSD.

Os deputados socialistas não abrem o jogo sobre o que pretendem ver alterado em sede de especialidade na proposta de lei do governo. E após uma primeira reação dura da bancada parlamentar do PS ao acordo conseguido entre o Governo e os parceiros sociais - e apresentado como facto consumado aos deputados e aos parceiros no Parlamento, PCP e BE - o líder parlamentar socialista veio pôr a água na fervura. Carlos César disse que o trabalho da concertação é para valorizar, mas que o grupo parlamentar não se pode demitir de tentar melhorar a legislação.

A proposta do governo - que institui medidas polémicas como duplicação do período experimental - não irá a votação nesta sexta-feira porque o Código de Trabalho obriga a que a que qualquer projeto ou proposta de lei sobre matéria laboral seja sujeita a discussão pública por 30 dias. Como a proposta só entrou em apreciação pública no dia 12 de junho, à data do debate parlamentar não estão cumpridos os prazos que a lei impõe.

O facto da proposta descer a comissão sem votação dá mais margem a Rui Rio para decidir como quer ver a sua bancada a votar as alterações à legislação laboral. Este é, aliás, um dos momentos em que se testará a nova afinação entre a direção do PSD e a liderança da bancada parlamentar, após vários desacertos, entre os quais a aprovação do projeto do CDS de eliminação do adicional do imposto sobre os combustíveis (ISP).

Rui Rio tenciona acompanhar, a par e passo, esta matéria e dar as orientações ao líder parlamentar, Fernando Negrão, para que não haja dúvidas sobre a posição do PSD sobre as questões laborais.