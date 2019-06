Rio contra folga a funcionários públicos no 1.º dia de aulas. Sugere "duas horas para todos"

Dos 49 colégios que perderam o contrato de associação, metade corre o risco de fechar já no próximo ano letivo. A outra metade não tem outra alternativa do que a de cobrar aos pais. Mas há ainda quem se reinvente, no meio da crise. É o caso do Externato Liceal de Albergaria dos Doze (Pombal), onde a direção assumiu por conta própria as despesas da turma que o Estado aboliu.