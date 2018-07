Rio justifica viabilização das leis laborais com "interesse nacional"

"Não tenho preocupação rigorosamente nenhuma se o nosso voto é mais a favor do que o PS queria ou mais contra. O meu voto é movido por aquilo que é o interesse nacional", afirmou Rui Rio, salientando que a proposta do Governo se baseia no acordo alcançado na concertação social entre a UGT e as entidades patronais.

Questionado se teme que a viabilização pelo PSD - através da abstenção - da proposta de lei do Governo que altera as leis laborais possa ser mal-entendida pelos eleitores ou críticos internos, Rio disse não estar preocupado com isso.

"Se estiver a dizer 'é do Governo, logo sou contra', isso não acrescenta nada ao desenvolvimento do país. Então se sou igual aos outros, não estou aqui a fazer nada, vem outro", afirmou, no final de uma reunião no Tribunal de Contas (TdC), no âmbito da ronda pelos agentes da justiça que iniciou em maio.

O líder do PSD voltou a alertar o Governo que, se na discussão na especialidade, o acordo de concertação for "desvirtuado" o voto do PSD poderá mudar da abstenção para o voto contra

No final da reunião, que demorou cerca de duas horas, Rio apelou ao "sentido de Estado e elevação" dos partidos para que seja possível uma "reforma da justiça a sério".

"Esta é a última reunião formal e agora vamos entrar numa fase mais delicada (...) Temos de ter particular cuidado porque quero que os outros partidos possam aderir a um documento que não quero impor como meu", afirmou.

Rio admitiu que o PSD irá "começar agora" esse trabalho com os partidos, mas sem esclarecer se se tratarão de reuniões formais ou contactos informais, nem qual será o calendário da discussão.

"Vamos ver se temos comportamentos com sentido de Estado e elevação para que todos nos possamos reunir em torno de um documento que depois é de todos", apelou.

Rui Rio salientou a importância do TdC no "rigor das contas públicas", quer locais quer centrais, e destacou a importância do papel do Conselho para a Prevenção da Corrupção, que funciona junto deste organismo.

Na reunião de hoje, foram debatidas matérias como os limites da responsabilidade financeira dos autarcas e projetos para a cidadania no âmbito da corrupção no ensino básico e secundário.

A proposta legislativa do Governo para a revisão de algumas matérias do Código do Trabalho resultou de um acordo de Concertação Social subscrito pelas quatro confederações patronais e pela UGT e vai ser votada na generalidade esta quarta-feira, no último plenário antes do final da atividade parlamentar.

A discussão do diploma na especialidade deverá ocorrer em setembro, após o período de férias parlamentares.

Entre as principais alterações propostas pelo Governo estão a extinção do banco de horas individual, a duração dos contratos a prazo limitada a dois anos, a introdução de uma taxa adicional à Taxa Social Única (TSU) para penalizar empresas que abusem da contratação a termo e o alargamento do período experimental para 180 dias para os trabalhadores à procura do primeiro emprego e para os desempregados de longa duração.

