Ricardo Robles renuncia

O vereador bloquista, Ricardo Robles, renunciou ao cargo, revelou esta segunda-feira de manhã o Bloco de Esquerda em comunicado.

Numa curta declaração de três parágrafos, Robles diz ter informado a coordenadora do BE, Catarina Martins, no domingo, que tinha a "intenção de renunciar" ao cargo de vereador na Câmara de Lisboa e de membro da comissão coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda.

Segundo o vereador demissionário, a sua "opção privada", de compra e tentativa de venda de um prédio por 5,7 milhões de euros, em Alfama, Lisboa, "forçada por constrangimentos familiares", que diz ter explicado, "e no respeito pelas regras legais", acabou por revelar-se "um problema político real e criou um enorme constrangimento" à que seria a sua "intervenção como vereador".

Para facilitar a vida ao partido, Ricardo Robles tomou esta "decisão pessoal", "com o objetivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade".

No final do dia de sexta-feira, a comissão política do partido ainda saiu em defesa do bloquista, notando que "a conduta do vereador Ricardo Robles em nada diminui a sua legitimidade na defesa das políticas públicas que tem proposto e continuará a propor" e que, "enquanto coproprietário de um imóvel, Ricardo Robles manteve com todos os seus inquilinos uma relação inteiramente correta, assegurando os direitos de todos".

Ao partido apontava-se a incoerência de quem ataca está "contra despejos​​​​​​"​ e de um vereador que fez do combate a essa especulação imobiliária uma bandeira e o próprio comportamento de Ricardo Robles (a tal "opção privada") de quem comprou com a irmã um prédio por 347 mil euros, em junho de 2014, num leilão da Segurança Social, e que o teve à venda do final de 2017 até abril deste ano por 5,7 milhões de euros. Agora, Robles disse que arrendar a parte que é sua.

Socialistas preocupados

Na edição de domingo do DN, fonte socialista na câmara antecipava a sua preocupação sobre a continuidade de Robles. Ao PS, dizia essa fonte, o que interessava é "perceber" se o BE mantinha "o apoio" ao seu vereador e se os socialistas contariam com ele na vereação. "Tem feito um bom trabalho. Resta saber se está ou não numa posição de conforto político." Já não está.

O nome que se segue, na lista do BE à câmara, é o de Rita Silva, conhecida por ser dirigente de uma associação, a Habita, que tem um discurso muito crítico da especulação imobiliária, dos despejos e da gentrificação da cidade, numa linha muito crítica da ação do executivo camarário nestas matérias.

Numa entrevista ao site grego Solidarity4all - Solidariedade para todos -, em 2016, Rita Silva antecipava que é preciso "mudar 180 graus na direção das políticas habitacionais e municipais". E concluía: "Hoje todas as políticas existem para as elites e elas têm que mudar no interesse de todos. Na minha opinião pessoal, temos que recuperar as casas dos mercados privados e não ter terras próprias."

Rita Silva pertence à Associação Habita © Diana Quintela/ Global Imagens

O BE não decidiu ainda se é Rita Silva que substituirá Ricardo Robles. Esta segunda-feira à noite, a Comissão Política bloquista vai decidir quem será o próximo vereador em Lisboa e em que moldes.

Eis o comunicado na íntegra:

"Informei ontem, domingo, a coordenadora da Comissão Política do Bloco de Esquerda da minha intenção de renunciar aos cargos de vereador na Câmara Municipal de Lisboa e de membro da comissão coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda.

Uma opção privada, forçada por constrangimentos familiares que expliquei e no respeito pelas regras legais, revelou-se um problema político real e criou um enorme constrangimento à minha intervenção como vereador.

Esta é uma decisão pessoal que tomo com o objetivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade."