Ribeiro e Castro avisa PSD e CDS que sem "articulação" a derrota está anunciada

"Devia existir maior articulação no espaço de centro-direita ou caminharemos para a derrota anunciada", garante Ribeiro e Castro, que participou na conferência desta manhã de quinta-feira da Universidade de Verão do PSD.

Aos alunos, a quem foi falar da reforma do sistema eleitoral, já tinha dito que foi um erro ter andado a clamar pela vitória nas legislativas de 2015, quando PSD e CDS não conseguiram maioria parlamentar. Mas foi aos jornalistas, que o questionaram sobre uma última sondagem que dá uma subida do PS ao CDS e uma descida do PSD, que acentuou a ideia de que os dois partidos a remarem cada um para seu lado é pernicioso para o centro-direita. "Os partidos continuam a medir-se no alfaiate", quando "consideram que a gerigonça é o diabo deviam unir forças para a combater".

"Entristece-me a situação em que está o centro-direita", considerou o antigo presidente do CDS, que saiu do Parlamento em 2015 e não se quis recandidatar ao lugar de deputado. As sondagens, disse, mostram que a falta de articulação entre os dois partidos do centro-direita, "faz de António Costa o grande triunfador".

Embora tenha distribuído a culpa pelos dois partidos, de Rui Rio e de Assunção Cristas, mesmo no tempo da PAF (ainda com Paulo Portas), coligação com que concorreram às legislativas de 2015, admite que o CDS já desde essa altura procurava medir forças com o PSD e tinha "vontade de afirmação e crescimento". Mas isso, vaticinou, vai levar a uma nova derrota política.

Na sua ótica, as direções dos dois partidos deviam avaliar essa cooperação, que tanto pode ser feita com listas conjuntas ou separadas. "É preciso que haja um projeto político comum", que Ribeiro e Castro não vê.

Quanto ao partido que Pedro Santana Lopes está a criar, a Aliança, classificou-o de "brinquedo", que está a pôr o PSD na defensiva, mas que não vai ajudar a consolidar o potencial do centro-direita nas eleições.

Círculos uninominais ou nem por isso

Antes desta defesa da aproximação de entre PSD e CDS, Ribeiro e Castro tinha defendido a reforma do sistema político, em que se tem empenhado politicamente. Voltou a defender como a "pedra filosofal" para aproximar eleitores dos eleitos e diminuir a abstenção a criação de um sistema como o alemão. Em que dos 230 deputados atuais passaríamos a 229, 210 seriam eleitos pelo território nacional, quatro pela emigração e 15 por um círculo nacional, que funcionaria com um círculo de compensação.

O politólogo Pedro Magalhães, que também participou nesta aula na Universidade de Verão, contestou a possibilidade científica de provar que a mudança do sistema eleitoral resulte na aproximação dos eleitos aos eleitores e nessa redução da abstenção.