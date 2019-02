Remodelação governamental a curtíssimo prazo

Pedro Marques, ministro do Planeamento e Infraestruturas, já está a arrumar o seu gabinete, agora que se prepara para ser oficialmente confirmado como cabeça de lista do PS ao Parlamento Europeu.

O anúncio da candidatura será feito sábado por António Costa, no final de uma convenção nacional, intitulada "Portugal é Europa", que o partido convocou para sábado, em Gaia.

A lista do PS irá também incluir a ainda ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o DN soube junto de fontes do PS, Costa quer retirar do Governo Pedro Marques e Maria Manuel o mais rapidamente possível. O conteúdo completo da remodelação poderá ser anunciado logo no domingo, com tomada de posse dos novos governantes na segunda-feira - ou mesmo no próprio domingo.

Para esse dia, o Presidente da República ainda só tem oficialmente agendada a presença num evento: às 18.00, no Porto, estará na delegação da Ordem dos Médicos no Porto para a entrega de um prémio patrocinado por uma empresa farmacêutica nacional, a Bial.

A saída de Pedro Marques implicará que o seu ministério será partido em dois: a parte do Planeamento (gestão de fundos comunitários) terá como ministro o atual secretário de Estado o Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza.

Já Pedro Nuno Santos, atual secretário de Estados dos Assuntos Parlamentares - e, nessa medida, o principal "pivot" das negociações entre os partidos da geringonça ao longo da legislatura - vai subir a ministro, com a pasta das Infraestruturas, chamando também a si a tutela da Habitação, atualmente na dependência do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes (tendo Ana Pinho como secretária de Estado).

Por ora não é claro quem substituirá Pedro Nuno Santos nos Assuntos Parlamentares e Maria Manuel Leitão Marques como ministra da Presidência. Circulam informações - não oficialmente confirmadas - de que Mariana Vieira da Silva, atual secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro, terá um papel reforçado na orgânica governamental que sair da remodelação. Falta saber se sim - e qual.

Amanhã, ao fim da tarde, o primeiro-ministro irá reunir em Belém com o Presidente da República, na habitual audiência semanal entre os dois.