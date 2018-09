Reitora de Évora e atriz Rita Salema apoiam partido de Santana Lopes

Pedro Santana Lopes no dia em que foi entregar as 7500 assinaturas ao Tribunal Constitucional

Ana Costa Freitas, reitora da Universidade de Évora, e Rita Salema são duas das figuras públicas que também já manifestaram apoio público ao novo partido de Santana Lopes. A elas juntam-se outros rostos de várias zonas do país como Paulo Silva, professor no Porto, Eduardo Brás, empresário de lacticínios na zona da Covilhã, e Carlos Poço, CEO de Leiria e ex-presidente de concelhia do PSD daquela cidade.

O anúncio destes nomes foi feito hoje na página do partido recentemente criado, Aliança, pelo ex-militante do PPD-PSD, Santana Lopes, que no dia 14 de setembro fez questão de sublinhar ao DN o facto de ter conseguido erguer uma nova estrutura em apenas 21 dias. "Todas as outras forças políticas demoraram muito mais", afirmou na altura.

O antigo primeiro-ministro contou ainda que as 7500 assinaturas necessárias para a criação do partido foram recolhidas em apenas dois dias, tendo sido entregues de seguida no Tribunal Constitucional, entidade que ainda não se pronunciou, noticiava hoje o jornal Público. Facto que levou Pedro Santana Lopes a afirmar que só partirá para a estrada em campanha depois de o TC aprovar a nova estrutura.

O perfil da nova força foi traçado por Santana: "Somos um partido personalista, liberalista e solidário. Europeísta, mas sem dogmas, sem sentir qualquer cartilha e que contesta a receita macroeconómica de Bruxelas." O ex-líder do PPD-PSD também explicou que se vão empenhar para "cativar o apoio financeiro dos apoiantes e militantes através de crowdfunding", mostrando-se muito confiante no resultado: "Se tive muitas pessoas a querer aderir a um partido ainda sem saber o nome..." O partido vai ter duas sedes, uma em Lisboa e outra no Porto.