Registo de presença de deputados é feito pessoalmente no computador no hemiciclo

O registo de presenças dos deputados nos plenários da Assembleia da República tem de ser feito, pessoalmente, no computador que cada parlamentar tem na bancada, estipula o regime de presenças e faltas, de 2009.

"As presenças nas reuniões plenárias são verificadas a partir do registo de início de sessão efetuado pessoalmente por cada deputado, no respetivo computador no hemiciclo", lê-se na resolução, constante no "site" do parlamento.

Consequentemente, aos deputados que "não se registem durante a reunião ou não se encontrem em missão parlamentar é marcada falta", de acordo com o regime.

O tema das faltas dos deputados ganhou relevo na última, com o caso das falsas presenças de José Silvano, em pelo menos duas reuniões plenárias, em outubro, e hoje uma deputada, Emília Cerqueira, admitiu que pode sido ela inadvertidamente a fazê-lo quando entrou no computador com a "password" do secretário-geral do partido para consultar documentos partilhados.

Há vários anos que deixou de existir a lista, em papel, com o nome dos deputados e que eram assinadas pelos parlamentares para registar a sua presença.

Esta prática é, porém, a usada nas comissões parlamentares para conferir os deputados que estiveram presentes.