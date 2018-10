PS retira Helena Roseta do grupo de trabalho sobre habitação

O PS substituiu Helena Roseta no grupo parlamentar de trabalho sobre habitação, confirmou o DN junto da deputada.

A decisão foi comunicada a Roseta através de mail, assinado pelo chefe de gabinete do grupo parlamentar, enviado às 00.41 da última noite, horas depois de a deputada ter apresentado a demissão de coordenadora do grupo de trabalho. A também presidente da Assembleia Municipal de Lisboa saiu em divergência com o novo pedido de adiamento dos socialistas à votação das propostas do governo que definem novas regras para o arrendamento.

A demissão do cargo de coordenadora não implicava a saída de Roseta do grupo de trabalho. Mas o PS optou por substituí-la, tal como à deputada Eurídice Pereira. Entram agora o deputado Hugo Pires, que substitui Roseta na coordenação, e Nuno Sá, que acompanhou as questões de fiscalidade na habitação, quando estas passaram pela comissão parlamentar de Orçamento.

"Da minha parte isto não altera nada", afirmou Roseta ao DN, garantindo que continuará a colaborar com o PS e com o grupo de trabalho sobre a habitação - "Isso não me podem impedir".

Quanto ao resto, Roseta lembra que era das mais novas de uma família de oito irmãos e que, nas habituais brigas, estes lhe diziam que "quem vai à guerra dá e leva". "É uma aprendizagem que fica para a vida", remata.