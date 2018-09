PS propõe estudo sobre racismo em Portugal

Bairro da Cova da Moura, na Amadora, onde as acusações de racismo policial são frequentes

"Os fenómenos de racismo em Portugal, conforme constatado em factos que sucessivamente ocorrem em dimensões diferentes da sociedade portuguesa, continuam a merecer tratamento e especial atenção pela Assembleia da República, por respeito aos valores humanistas universais que nos regem e à nossa Constituição, que consagra expressamente a proibição de qualquer forma de discriminação racial", lê-se no requerimento, assinado pelas deputadas do PS Catarina Marcelino, Susana Amador e Isabel Moreira.

O requerimento foi apresentado na subcomissão parlamentar da Igualdade e Não Discriminação. Recordando que o Parlamento já consagrou o dia 21 de março como Dia Nacional para a Eliminação da Discriminação Racial, as proponentes dizem que querem o relatório feito até ao final da sessão legislativa (julho de 2019). O relatório deverá resultar de "um conjunto de audições, audiências e visitas, sobre a temática do racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial em Portugal".

Para Catarina Marcelino, Susana Amador e Isabel Moreira, é possível "criar um espaço específico de análise, diagnóstico e reflexão sobre a evolução do fenómeno do racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial em Portugal". Ao mesmo tempo recordam que "nesta legislatura, foi aprovado um novo regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem", a lei n.º 93/2017.

Há dias, o Ministério da Educação mandou retirar das escolas um inquérito que estava a ser feito aos alunos onde se lhes perguntava a ascendência étnica dos pais. O estudo estava a ser feito pela CLOO, uma empresa de consultadoria em economia comportamental, em parceria com a Fundação Belmiro de Azevedo (FBA).

A CLOO garantiu ter-se tratado de um lapso: "O referido estudo foi previamente colocado à apreciação da Comissão Nacional de Proteção de Dados e da Direção-Geral da Educação, que determinaram a exclusão da pergunta em questão." Porém, "por lapso, a versão impressa e distribuída não corresponde à versão final, devidamente alterada pela equipa de investigação".