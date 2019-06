PS. Gestão privada dos hospitais do Estado só em casos excecionais

O SNS a garantir o que é feito no privado? "No mínimo estamos a falar de cinco anos"

O PS apresentou esta terça-feira novas propostas de alteração à lei de bases da Saúde, defendendo agora que a gestão pública dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde deve ser feita diretamente pelo Estado, com exceção de "situações de ocorrência excecional, segundo uma lógica supletiva e temporária e mediante fundamentação". Os socialistas propõem igualmente a revogação do diploma que regula as atuais parcerias público-privadas na área da Saúde.

Num comunicado emitido esta tarde e que cita o líder parlamentar do partido, Carlos César justifica esta mudança - que não proíbe as PPP na saúde, mas só as admite em situações excecionais - com a "vontade do grupo parlamentar do PS contribuir para uma convergência parlamentar que conduza à aprovação do diploma".

Na nova redação entregue pelo PS, no início da reunião do grupo de trabalho parlamentar que se preparava para votar as PPP, é estabelecido que "a gestão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde é pública, podendo ser, em situações excecionais, supletiva e temporariamente assegurada por contrato de direto público, devidamente fundamentado, nos termos da lei, devendo a escolha dos titulares dos órgãos de administração dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde respeitar os princípios da transparência, publicidade, concorrência e igualdade". Já quanto ao diploma das PPP atualmente em vigor, os socialistas propõem que os contratos que se mantiverem válidos quando a nova lei de bases entrar em vigor "mantém-se até ao seu termo, findo o qual deverão adaptar-se "à nova legislação. Ou seja, quando terminarem as atuais PPP, a gestão dos hospitais deve voltar para o Estado, exceto nos casos em que sejam invocados motivos excecionais para que isso não aconteça.

Com esta nova proposta, que levou ao adiamento das votações no grupo de trabalho - é a terceira vez que a votação deste ponto é adiada - os socialistas aproximam-se das posições dos partidos à sua esquerda. No último domingo o Bloco de Esquerda mostrou-se disponível para aprovar a lei de bases da Saúde sem referências às PPP, voltando atrás com a sua exigência inicial de acabar com as parecias com os setores privado e social já neste documento. A líder do BE, Catarina Martins, remeteu a matéria para mais tarde, sugerindo uma legislação própria. O objetivo era conseguir um acordo com o PS, que defende a continuação das PPP de forma temporária, revogando assim a lei de bases em vigor, de 1990. Mas o Governo optou por manter a referência às PPP no documento.

O PCP também manifestou desacordo perante a hipótese desta lei não conter uma referência clara ao modelo das PPP.

