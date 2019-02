PS e PSD seguram governador do Banco de Portugal

BE, PCP, PEV e PAN votaram a favor, enquanto o CDS-PP optou pela abstenção. O deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira também votou contra.

O BE apresentou, há 16 dias, um projeto de resolução em que pedia a avaliação da idoneidade do governador do Banco de Portugal, considerando que Carlos Costa "não pode estar acima de escrutínio".

"O governador do Banco de Portugal não pode estar acima de escrutínio. A suspeita quanto à sua idoneidade é, em si, incompatível com as funções que desempenha", lia-se no projeto de resolução, em que o Bloco defendia a exoneração do governador do Banco de Portugal.