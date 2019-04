PS com dúvidas sobre contratações e nomeações na Câmara de Loures

O presidente da Assembleia Municipal de Loures, Ricardo Leão, quer que a Procuradoria-geral da República se pronuncie sobre várias nomeações e contratações efetuadas pela câmara municipal e que podem indiciar um favorecimento de militantes e autarcas que façam parte da Coligação Democrática Unitária (CDU). A notícia é avançada pela revista Visão que acrescenta estar já a PGR a analisar a documentação que o eleito pelo Partido Socialista para a assembleia municipal enviou para o Ministério Público.

Ricardo Leão questiona o facto de diversos elementos nomeados ou contratos com avenças para trabalhar em empresas municipais terem concorrido às eleições autárquicas em listas da CDU, algumas delas fora do concelho.

Já o PSD pediu a Bernardino Soares (presidente da Câmara de Loures) que os deputados municipais entregassem uma declaração sobre as atividades que exercem, sejam públicas ou privadas, mas, de acordo com a revista, a bancada da CDU recusou aprovar este pedido.

No texto, a Visão dá sete exemplos de casos que Ricardo Leão quer ver esclarecidos. Um deles é o de Pedro Ventura, atualmente vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Sintra e que terá uma avença no valor de 2800 euros nos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas.

Regina Janeiro foi até às eleições autárquicas de 2017 vereadora da CDU no Barreiro. Nesse ano candidatou-se à Câmara de Vila Franca de Xira, onde é vereadora, liderando ainda a GesLoures, empresa que gere as piscinas municipais do concelho.

O terceiro caso é o de Sérgio Prata, antigo assessor jurídico da autarquia de Loures e que além de membro da Assembleia de Freguesia de Loures (eleito pela CDU) é vogal com funções executivas na Valorsul, ocupando ainda um lugar na administração da GesLoures.

De acordo com a revista outra situação que levantou dúvidas ao presidente da assembleia municipal é a de Rui Francisco. Assistente técnico da câmara desde 1991, é vereador em Odivelas há 15 anos e desde 2013 é adjunto do gabinete de apoio à presidência. Também o caso de Nuno Abreu que faz parte do gabinete de apoio à vereação integra este grupo. Nuno Abreu, recorda a Visão, foi adjunto na Câmara de Loures entre 2014 e 2017, presidente da Loures Parque e integrou as listas da CDU à Assembleia Municipal de Lisboa, em 2013 e 2017.

Os dois outros casos são o de Maria Amélia Pardal que é vereadora na autarquia de Almada desde 2009 (depois da vitória do PS nas autárquicas de 2017 ficou sem pelouro atribuído) e que exerce o cargo de diretora de departamento de Obras Municipais em Loures, e o de Paulo Quaresma, que de 2002 a 2013 foi presidente da Junta de Freguesia de Carnide (Lisboa), em 2016 passou a coordenador do Gabinete de Intervenção Local em Loures, e em dezembro do ano passado foi nomeado adjunto de Bernardino Soares.