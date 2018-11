Provedora recebe mais 40 % das queixas contra a Segurança Social

Em entrevista à agência Lusa, quando completa um ano de mandato como provedora da Justiça, Maria Lúcia Amaral admite que nunca imaginou que na área da segurança social houvesse tantas queixas, ao mesmo tempo que também nunca pensou que no primeiro ano à frente da instituição existisse um aumento tão grande de reclamações.

Os dados mais recentes revelam que até outubro houve mais 18% de queixas do que em igual período do ano passado, um aumento transversal a várias áreas, mas "particularmente expressivo na área da segurança social", onde o aumento ronda os 40%, muito à custa dos atrasos no pagamento de pensões.

2018 com o maior número de quiexas de sempre

"Aparentemente, desde que esta instituição existe, este ano de 2018 superou em número de queixas tudo o que havia antes", sublinha.

Um fenómeno que, para a provedora, pode ter duas explicações:o aumento do grau de conflitualidade ou do grau de exigência dos cidadãos portugueses.

O trabalho feito neste primeiro ano de mandato serviu para fazer um "riquíssimo retrato da sociedade portuguesa", desde os problemas com a segurança social ou o aumento de pedidos junto do Centro Nacional de Pensões, "que são imensos, atrasam e as pessoas não sabem como resolver".

Reabilitação em Lisboa e no Porto motiva queixas por causa do ruído e ambiente

Ou um retrato ao nível do tecido urbano, com as principais cidades, como Lisboa ou o Porto, a mudarem à custa da reabilitação urbana, o que tem imediatamente reflexo nas queixas por causa do ruído ou nas queixas de ambiente, que "aumentaram imensamente".

Maria Lúcia Amaral é jurista, professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e foi membro do Tribunal Constitucional entre 2007 e 2016. É uma mulher mais de estudo e de investigação, o que considera ser uma vantagem para estar à frente da Provedoria de Justiça.

O provedor "ganha em estar completamente à margem" do sistema de justiç

O provedor de Justiça "ganha em estar completamente à margem" do sistema de justiça, defende, apontando que só assim é livre para resolver os problemas dos cidadãos, nomeadamente na ligação ao Tribunal Constitucional.

Considera que este órgão de Estado tem as competências devidas e os poderes necessários, lembrando que há países, sobretudo asiáticos, onde o provedor é também a entidade nacional anticorrupção.

Mas, essa "não é de todo" a tradição europeia e a provedora de Justiça entende que "não faria sentido" ter essas funções, uma vez que já existem os instrumentos suficientes, nomeadamente o Ministério Público e o sistema de justiça.

Defende que, com esse afastamento, a instituição ganha em independência e torna-se "mais robusta", sublinhando que é pelo facto de não ter qualquer poder jurisdicional que "está livre para poder resolver os problemas" dos cidadãos.

Problemas que os cidadãos apresentam de forma informal e gratuita e que a provedora de Justiça resolve "de forma mais célere e mais simples do que aquele que corre em tribunal, não se substituindo nunca aos tribunais".

Uma das competências do provedor de Justiça é a fiscalização da constitucionalidade de normas, uma "ferramenta fundamental", já que os cidadãos não podem recorrer diretamente ao Tribunal Constitucional.

"Sou a voz deles [cidadãos], sou o elo de ligação

"Eu sou a voz deles, sou o elo de ligação", diz.

Maria Lúcia Amaral adianta que "aparecem muitos pedidos", mas frisa que "nem todos refletem uma violação de algo tão essencial que requeira a intervenção do Tribunal Constitucional".

Explica que para enviar para o Tribunal Constitucional a fiscalização de qualquer norma, precisa ter a convicção profunda da existência dessa violação, razão pela qual não há ainda nada sobre o qual queira usar esse poder.

Criticas à falta de metodologia para visitar prisões

A provedora de Justiça está a elaborar um plano de ação para os estabelecimentos prisionais de modo a distinguir os especialmente problemáticos e definir um plano de visitas, no âmbito das suas competências como Mecanismo Nacional de Prevenção. Isto porque diz não haver qualquer metodologia de ação específica para as visitas a estabelecimentos prisionais, uma das suas competências.

"Se o Mecanismo Nacional de Prevenção visa prevenir que ocorram tratos desumanos, cruéis e degradantes, quando se visitam estabelecimentos prisionais tem de se fazer isso não por decisão 'ad-hoc', mas dentro de um plano organizado que distinga aqueles que são especialmente problemáticos, dos que não são", defende.

O objetivo é também o de distinguir os estabelecimentos prisionais "que devem ter um controlo preferencial", apontando que esse trabalho será sempre feito em "permanente diálogo" com as autoridades responsáveis.

Maria Lúcia Amaral pretende visitar todos os estabelecimentos, sem avançar um prazo concreto para a tarefa estar concluída, mas que daqui a uns meses haverá uma lista que permita "ir sinalizando os que parecem não ter risco nenhum, os que têm mais risco ou os que têm risco máximo", de modo a saber onde ir e o que fazer.

Espera conseguir responder a três "questões fundamentais" sobre o sistema prisional, desde logo se há ou não um problema de sobrelotação e, portanto, mais pessoas detidas do que aquelas para as quais as instalações estão preparadas.

Quer, também, saber se existe um problema médico específico na população prisional, tendo em conta o histórico de prática de crimes que estão direta ou indiretamente relacionados com o consumo e o tráfico de estupefacientes.

E, ainda, em que condições é que os reclusos trabalham, como se faz a vida quotidiana ou a organização do trabalho.

"Muita gente e falta de condições para tanta gente"

De acordo com a provedora, as anteriores visitas revelaram "muita gente e falta de condições para tanta gente", consequência do aumento do número de requerentes de asilo que chegam de avião e para as quais não havia nem "prática nem instalações" para as acolher. Além de situações de abuso de direito, apontando que as autoridades policiais têm de ter os meios necessários para detetar e resolver.

"A situação é dramática porque nos remete para aquele que é, creio eu, o primeiro problema político, moral, filosófico, que estamos a enfrentar, desde logo a Europa, que são os fluxos migratórios", explica.

Sen queixas contra práticasracistas

Questionada sobre casos de racismo, garante que não recebeu qualquer queixa sobre violência ou discriminação racial.

"Se alguém que é vítima de discriminação (...) não sabe que existe uma instituição que a acolhe e ouve, cabe-me a mim garantir que saiba", defende.

Do balanço do primeiro ano do mandato, Maria Lúcia Amaral diz ter constatado que as funções do provedor, tanto a ligação entre o cidadão e a administração pública, como o órgão fiscalizador do sistema de direitos humanos em Portugal, "não estão na vida quotidiana suficientemente integradas".

"Gostava de,daqui a três anos, (...) ter deixado uma instituição ainda mais robusta

"Quero ser um bom auxiliar de todos os poderes, sobretudo do poder legislativo, no que toca a ser o elo de ligação entre a República e o sistema internacional de direitos humanos", adianta.

É a primeira mulher a ocupar o cargo, facto de que se orgulha e considera "importantíssimo" por representar o fim, naquela instituição, do passado em que parte da humanidade foi arredada da vida pública.

"Gostava que daqui por três anos, quando o meu mandato terminar, ter deixado uma instituição ainda mais robusta do que aquela que herdei", conclui.