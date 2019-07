É o dia para apresentar o programa eleitoral dos pés à cabeça: o PS realiza neste sábado a sua Convenção Nacional, em que dará a conhecer as versões definitivas dos quatro desafios definidos pelos socialistas para as eleições legislativas de 6 de outubro. Com uma novidade, num deles: o ponto da sociedade digital passa a incluir a criação e a inovação, que é como quem diz a Cultura.

Neste âmbito, o PS aposta "na criação de uma lotaria do património". Segundo adiantou ao DN o coordenador do programa eleitoral socialista, João Tiago Silveira, será um jogo social - que também existe em França - para utilizar receitas para financiar o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, "para a reabilitação do património classificado".