Professores exigem reposição de todo o tempo de serviço

A greve dos professores que tem impedido o lançamento de nota, motivada pela recusa do Ministério da Educação em contabilizar para efeitos de progressão na carreira o tempo que foi congelado, mantém-se até quarta-feira, dia da reunião com o Ministério da Educação.

A reabertura de negociações com o ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues foi motivada por uma carta aberta subscrita por dez organizações sindicais, que promovem a greve às avaliações, a manifestarem "total disponibilidade" para discutir com o governo a recuperação do tempo de serviço.