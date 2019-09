Pressões para não falar sobre Tancos são mensagens que "andam por aí", diz Cristas

Ao mesmo tempo que o secretário-geral da ONU, António Guterres, tenta mobilizar os Estados para o dever de enfrentarem o desafio do ambiente, na abertura da 74.ª Assembleia Geral da ONU, os governantes dos EUA e do Brasil, esquecidos do diálogo esperançoso que, por cartas, tiveram Jefferson e o Abade Correia da Serra, ignoram que, se o planeta pode ser destruído pela leviandade de qualquer suposta grande potência, não há um só Estado com a capacidade necessária para enfrentar os desafios do globalismo da nova circunstância sem governança.