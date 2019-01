Montenegro pediu audiência a Marcelo e vai ser recebido

Luís Montenegro, de rosto do Governo de Passos Coelho a candidato a líder do PSD

Marcelo sobre a crise no PSD: " A vida do partido é com o partido"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber o social-democrata Luís Montenegro, que quer disputar a liderança do PSD. O encontro dá-se na próxima segunda-feira a pedido de Montenegro.

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte da Presidência da República, que adiantou que o encontro terá lugar no Palácio de Belém, em Lisboa.

Esta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com o presidente do PSD, Rui Rio, num hotel do Porto.

Este encontro aconteceu no dia em que o antigo líder parlamentar social-democrata Luís Montenegro desafiou Rui Rio a disputar com ele a liderança do partido em eleições diretas.