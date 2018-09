Presidente da Câmara de Torres Vedras também quer redução dos passes

Fernando Medina propõe baixa no preço dos transportes públicos

"A Câmara Municipal de Torres Vedras quer a redução do custo dos passes dos transportes públicos", afirma a autarquia.

O Governo fez saber que está a estudar a redução do preço dos passes dos transportes públicos em todo o país, depois de o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, ter defendido a descida do custo dos passes sociais na área metropolitana da capital e no Porto. Agora é o autarca de Torres Vedras, Carlos Bernardes que também defende a medida.

"Em causa está o trabalho desenvolvido entre a Comunidade Intermunicipal do Oeste - OesteCIM e a Área Metropolitana de Lisboa, com vista a que os utilizadores dos transportes públicos de passageiros usufruam das mesmas condições que os utilizadores de transportes das áreas metropolitanas", explica, em comunicado, a Câmara de Torres Vedras. O tema foi levado à reunião do executivo municipal esta terça-feira.

Governo quer reduzir preço dos passes dos transportes públicos em todo o país

"A medida visa a promoção da utilização dos transportes públicos em detrimento do uso de viaturas individuais", justifica a autarquia. Carlos Bernardes junta-se assim a Fernando Medina, que quer ver inscrito no próximo Orçamento de Estado um novo sistema de passes sociais com um custo máximo de 30 euros mensais dentro da cidade de Lisboa e 40 euros por mês para os 18 municípios da área metropolitana. Uma medida que defendeu em entrevista ao Expresso.

Dias depois, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmou que o Governo está a estudar a possibilidade de descer o preço dos passes sociais em todo o país, uma medida. O governante afirmou ao Jornal de Negócios e ao Público que a medida pode custar ao Estado e às autarquias 95 milhões de euros.