China: Marcelo pede aos empresários que aproveitem "empatia" ao nível político

Marcelo Rebelo de Sousa falava na abertura de um seminário económico, em Xangai, perante empresários portugueses e chineses, no segundo dia da sua visita de Estado à República Popular da China.

"É um momento que não podemos desperdiçar. Porque há a memória de um conhecimento recíproco, uma capacidade de compreensão também singular, porque há uma confiança que se criou. E a confiança é crucial. Está criada a confiança, a todos os níveis", considerou.

Segundo o Presidente da República, nas recentes visitas recíprocas entre titulares do poder político de Portugal e da China, "entre primeiros-ministros, como desde logo entre presidentes da República, nasceu uma empatia, renovou-se uma empatia".

"O quadro hoje é um quadro de excelência nas relações políticas institucionais. E é um quadro de excelência na empatia pessoal", reforçou.

O chefe de Estado defendeu que "isso é importante" para as empresas, argumentando que "a empatia no quadro político institucional pode facilitar ou dificultar as relações empresariais".

Dirigindo-se aos empresários dos dois países, deixou-lhes um desafio: "É ir mais longe e ir mais depressa, porque a velocidade neste tempo é outra, e não há vazios, os vazios têm de ser preenchidos. Não podemos perder um minuto. Não podem perder um minuto na concretização dos vossos projetos".

"Foi essa a mensagem que quis aqui trazer com a minha presença. Quis dizer que, naquilo que depende dos presidentes, nós estamos presentes: está presente o Presidente Xi, estou presente eu. Naquilo que depende dos poderes políticos, estamos presentes. Agora, a vida não se faz nem só nem sobretudo com os poderes políticos, faz-se com as pessoas, faz-se com os empresários, faz-se com aqueles que criam riqueza", acrescentou.