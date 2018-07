Plano de segurança dos quartéis "está 97% concluído"

Mais de metade dos generais do Exército foram ilegalmente promovidos

O plano de reforço da segurança das unidades do Exército está praticamente concluído em todo o país, mas o chefe do ramo admitiu esta sexta-feira que podem existir novos furtos como o ocorrido em 2017 nos paióis de Tancos.

"Ninguém pode garantir absolutamente nada, seria um bocado insensato", afirmou o general Rovisco Duarte, em declarações registadas pela Sic Notícias em Santa Margarida.

O chefe do Estado-Maior do Exército garantiu, contudo, estarem criadas "as condições para que não volte a acontecer" algo de semelhante ao ocorrido em junho de 2017, quando ocorreu o furto de variado material de guerra nos paióis de Tancos.

O "plano ambicioso" de reforço dos sistemas de segurança de "todos os quartéis, unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército [...] está 97% concluído", adiantou ainda o CEME.