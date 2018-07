PJ faz buscas a presidente da ADSE

A Polícia Judiciária realizou buscas no gabinete e na residência do presidente demissionário da ADSE, Carlos Liberato Batista, no âmbito de uma investigação a crimes de corrupção, noticia a revista Sábado.

As suspeitas resultam de uma denúncia que chegou às autoridades e que levou a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ a realizar, segunda-feira, as diligências, sem tenha, de acordo com a Sábado, constituído arguido o dirigente do sistema de saúde dos funcionários públicos.

Em causa estarão suspeitas sobre a existência de contrapartidas, pagas de forma encoberta, para contratos de convenções entre a ADSE e clínicas privadas. Liberato Batista demitiu-se em abril quando a TVI emitiu uma reportagem sobre irregularidades detetadas numa auditoria à sua gestão na Associação de Cuidados de Saúde da antiga Portugal Telecom.

A auditoria referia a existência de situações graves como a criação de empresas fantasma para receber por serviços nunca prestadas.