Peneda-Gerês: Há condições de segurança para os visitantes?

A necessidade de criar "com urgência" condições de segurança para os visitantes do Parque Nacional da Peneda-Gerês levou o PCP a questionar o ministro Eduardo Cabrita sobre "que medidas" vai adotar nessa matéria.

Em requerimento enviado sexta-feira ao Ministério da Administração Interna, os deputados Jorge Machado e Carla Cruz aludem às potenciais consequências negativas da falta de efetivos nos bombeiros de Terras de Bouro (distrito de Braga, por onde Carla Cruz foi eleita), cuja equipa de resgate "está muito desfalcada devido ao facto de muitos dos seus elementos terem emigrado".

Também a presença da GNR - especificamente de equipas do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) - na Peneda-Gerês justificou o requerimento do PCP, face a notícias sobre a eventual ausência de militares da Guarda no verão e para serem empregues apenas no combate aos fogos.

Contudo, fonte oficial da GNR disse esta segunda-feira ao DN que "o dispositivo adotado pela Guarda para fazer face aos resgates em montanha, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, não sofreu [em] 2019 qualquer alteração face aos anos anteriores".