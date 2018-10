PCP quer alterar lei de enquadramento orçamental

O PCP vai avançar com um projeto de lei para alterar a lei de enquadramento orçamental, para obrigar os governos a anteciparem "os mapas discriminados do orçamento previsto para os anos seguintes".

Segundo o deputado Paulo Sá, "o PCP entende que é absolutamente necessário que o país e a Assembleia da República conheçam exatamente qual é o investimento em cada uma das áreas, em cada uma das regiões do país, que o governo prevê para os anos seguintes".

Falando à margem das Jornadas Parlamentares do partido, que se realizam até esta terça-feira, em Santarém, Paulo Sá defendeu que "só o conhecimento concreto dos investimentos nos hospitais, nas escolas, nos centros de saúde, na ferrovia e na rodovia, irá permitir uma fiscalização da ação do governo".

Estes mapas já existiram no passado, sublinhou o deputado comunista, até 2011 - eram os mapas do PIDDAC (Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central) e desapareceram nesse ano. "Com isso caiu um manto de opacidade sobre o investimento público", apontou o deputado comunista.

Paulo Sá admitiu que este projeto de lei não irá já a tempo do Orçamento do Estado para 2019. A ser aprovada, "os futuros orçamentos do Estado passarão a conter mapas com a discriminação exata, ano a ano, área a área, região a região, daquilo que é o investimento público previsto".

Se um governo anunciar a construção de um hospital em três anos, tem de dizer à cabeça quanto espera orçamentar por cada ano de construção.

O deputado do PCP recusa que esta seja uma forma de evitar as cativações. Este projeto, avaliou, "tem a ver com a transparência". "O Orçamento do Estado contém referências genéricas ao investimento público que se pretende fazer nos anos seguintes, mas o nível de informação constante [nesse documento] não permite uma discriminação e um acompanhamento pormenorizado desse investimento."

Esta segunda e terça-feiras, o PCP realiza em Santarém as suas Jornadas Parlamentares, que terminarão com a apresentação das próximas iniciativas legislativas da bancada comunista. O líder parlamentar, João Oliveira, fará esta terça-feira à tarde a síntese dessas propostas.