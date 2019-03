PCP em tribunal: "O Miguel é frontal e isso nunca foi problema"

É uma estreia para o Partido Comunista Português (PCP) e poucos ou mesmo nenhuns partidos portugueses terão estado sentados no Tribunal do Trabalho como réus. O antigo funcionário do PCP​​​​​​ Miguel Casanova alega ter sido despedido por se ter mostrado contra o apoio do seu partido ao Governo de António Costa, que resultou na chamada 'Geringonça'. Mas uma outra funcionária do partido recusa esta hipótese. Segundo Ana Margarida Botelho, responsável pela Organização Regional de Setúbal do PCP (onde Casanova exercia funções), "o Miguel sempre foi frontal, sempre disse o que pensava, e isso nunca foi um problema". Se este se sentiu sancionado, acrescenta, "foi apenas a perceção dele". Ana Margarida é uma das testemunhas presentes esta sexta-feira em tribunal, na segunda sessão de julgamento do processo, que decorre em Lisboa.

Em janeiro de 2018, Casanova terá recebido uma ordem da direção para se mudar para a Quinta da Atalaia, no Seixal, o mesmo local onde o PCP realiza todos os anos a Festa do "Avante!". Em causa estaria a passagem de funções políticas (estipuladas contratualmente) para técnicas e, por isso, não aceitou a mudança.

"Achamos que seria uma boa solução", conta Ana Margarida Botelho. "Estávamos a fazer um processo de recomposição", do qual, de acordo com a funcionária do PCP, terá resultado a saída de dois "camaradas" e a entrada de outros dois. "Aquilo que lhe transmiti é que haveria uma alteração de tarefas. Na altura, ainda não sabíamos quais. Foi dito que teríamos outra reunião, com o Comité Central, para lhe dizermos quais seriam", acrescenta.

Questionada sobre as razões que levaram o partido a decidir a transferência de Miguel para outras funções, Ana Margarida Botelho explica que a ideia era "aproveitar as capacidades do Miguel". "O sentido geral foi: não te recuses, nós queremos contar contigo. Da parte do partido isso foi claríssimo, foi reafirmado várias vezes. E ele afirmou que queria continuar a ser funcionário", remata.

Admite que nesta reunião foram "referidos alguns comportamentos" de Casanova, "mas a questão central não era a crítica".

"Nunca um membro do partido foi penalizado pelas suas opiniões"

Miguel acredita ter sido castigado

Miguel é filho do antigo e falecido dirigente comunista José Casanova, que desempenhou várias tarefas como membro do comité central do PCP, da comissão política e como diretor do jornal Avante! Trabalhava há 11 anos de trabalho ao serviço do PCP - onde chegou após deixar um posto de trabalho efetivo que há anos desempenhava na Câmara Municipal de Setúbal - quando, em 2017, foi despedido.

"Foi-lhe apenas referido que tal derivava de comportamentos não compatíveis com um dirigente, funcionário ou militante do partido", pode ler-se na petição inicial entregue ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

Casanova ter-se-á mantido na ORS e quando, em março do mesmo ano, o seu gabinete é ocupado por outro funcionário, continua a apresentar-se na organização, agora sentado do lado de fora, na rua, à espera que lhe fossem delegadas tarefas. Dois meses depois, a 9 de maio de 2018, recebe uma carta a anunciar o seu despedimento, justificada pelo alegado abandono do local de trabalho. Facto que o PCP frisou quando contactado pelo DN: "A pessoa envolvida abandonou o trabalho, não foi despedida."

Casanova alega que a cessação das suas funções começou a ser desenhada pelos seus superiores já em 2015, depois de se ter manifestado contra a geringonça. Na petição inicial, relata um recorrente ambiente de hostilidade e de "marginalização e perseguição" do PCP contra si, que se prolongou durante meses e culminou na sua dispensa.

Mas Luís Piçarro, também ele funcionário do PCP (desde 1976), colega e amigo de Miguel Casanova, não acredita que o despedimento tenha sido consequência da sua frontalidade. Também presente em tribunal esta sexta-feira, a testemunha garantiu que "nunca um membro do partido foi penalizado pelas suas opiniões". "Consequências por estas opiniões são situações anómalas. Por manifestar a sua opinião, não me acredito", remata.

A primeira sessão de julgamento teve lugar na quarta-feira passada, onde José Capucho, um dos quatro principais dirigentes do partido. foi ouvido. Foi ele quem mais de perto lidou com o desenvolvimento deste caso e, por isso, o seu nome surge várias vezes mencionado em todos os momentos descritos em tribunal. Esta sexta-feira não foi exceção.

Foi o primeiro a apresentar-se em tribunal, quarta-feira passada, na audiência de estreia do julgamento que opõe o partido ao ex-funcionário Miguel Casanova, o qual apresentou queixa por, alegadamente, ter sido despedido de forma ilegal. Em tribunal, Capucho deixou claro que considera as normas internas do partido superiores a qualquer lei laboral. "É-se funcionário enquanto o partido quiser", disse, tentando justificar assim a decisão do PCP em dispensar o funcionário.

"Nós tentamos resolver a bem. Não é nossa prática apontar faltas injustificadas e interpor processos disciplinares"

O que diz a lei

Um contrato de trabalho pode reger-se não só pelo código mas também por instrumentos de regulação coletiva de trabalho (através dos quais se reúne regras específicas para a empresa), bem como pelo regulamento interno de usos e costumes da entidade, alerta um especialista em direito do trabalho, em entrevista ao DN. Aos olhos da lei, a justificação do partido deve ser objetiva, mas o contrato laboral com o trabalhador pode mesmo prever situações de conflito ideológico ou entre funcionários.

O mesmo especialista, que escolheu manter-se anónimo, duvida até que este caso possa ser julgado como "abandono do local de trabalho", razão invocada pelo PCP para o despedimento. Esta justificação pressupõe que o funcionário não só atingiu o limite de faltas injustificadas como não revelou intenção de voltar ao ativo. E, de acordo com a defesa de Miguel Casanova, este sempre se apresentou a todas as reuniões entre janeiro e maio - a primeira a data em que foi designado para outro local e função, a segunda em que foi dispensado - e continuou a demonstrar interesse em continuar no ativo, quando questionado sobre o mesmo. E, neste caso, explica, haverá apenas matéria para que Casanova receba um processo disciplinar.

Mas, de acordo com Ana Margarida Botelho, funcionária do PCP, o partido sempre adiou essa decisão. "Nós tentamos resolver a bem. Não é nossa prática apontar faltas injustificadas e interpor processos disciplinares", esclareceu esta sexta-feira, em tribunal.

Jerónimo de Sousa falha a audiência

Ao todo, há 14 testemunhas a serem ouvidas em tribunal no âmbito deste processo, algumas delas comuns à defesa e acusação. Entre militantes e funcionários, está também o secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, bem como o deputado Francisco Lopes. Segundo o advogado de Casanova, Pedro Namora, ambos utilizaram o estatuto de deputados para não comparecerem à audiência e por isso irá prescindir dos seus testemunhos.

Ambos eram esperados na audiência desta sexta-feira, mas não compareceram. Questionado pelo DN, o PCP indicou apenas que as suas presenças "não estão consideradas em tribunal", ainda que os seus nomes surjam mencionados no rol de testemunhas, ao qual o DN teve acesso.

É Pedro Namora quem representa Miguel Casanova na sala de audiências. Aceitou o desafio apenas por amizade ao pai do requerente e porque mais nenhum outro aceitou defendê-lo. Na petição inicial entregue a tribunal, está descrito que o advogado que Casanova contratou inicialmente "reteve o processo durante dois meses e, no final, alegou que por pressões do PCP não podia assegurar a defesa".

Do lado do PCP, senta-se o advogado Luís Corceiro, membro da Comissão Nacional de Advogados do Partido.

Apesar da relação hostil com o partido do qual se mantém militante, o antigo funcionário não pede indemnizações. Exige apenas a sua reintegração como funcionário, que o PCP lhe continua a negar.

Em atualização