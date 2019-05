Nuno Melo mostra foto de Sócrates com António Costa

A SIC transmite esta quarta-feira o primeiro debate televisivo entre seis cabeças de lista às eleições europeias de 26 de maio, moderado por Bento Rodrigues. No estúdio da SIC, estão reunidos os candidatos do PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PDR e CDU.

Na declaração inicial, Paulo Rangel, do PSD, destacou que "estas são as eleições europeias mais importantes da nossa história e até da história europeia". Olhando para a Europa, prosseguiu, "temos o Brexit, os populismos, o terrorismo, até o arrefecimento económico, as migrações. Em Portugal, temos degradação dos serviços públicos, temos a maior carga fiscal de sempre." Por fim, disse que o PSD tem "propostas concretas, ambiciosas e realistas, ao contrário do PS".

Seguiu-se Pedro Marques, candidato do PS, destacou que as eleições europeias são uma escolha entre "a Europa da coesão, dos direitos sociais, dos trabalhadores" e a "Europa dos cortes". Em Portugal, prosseguiu, o PS reduziu "o desemprego para metade" e trouxe "a pobreza para o valor mais baixo de sempre. "

No minuto inicial a que todos os candidatos tiveram direito, Marisa Matias, candidata do BE, lembrou que estas eleições "são mesmo importantes" para que se possam "defender salários, pensões". "É essa a força que precisamos", frisou.

Marinho Pinto, candidato do PDR, defendeu "um salário mínimo europeu, uma pensão mínima para a Europa", "um subsídio de desemprego mínimo".

Já Nuno Melo, cabeça de lista do CDS, acusou António Costa de "nacionalizar a campanha e o debate" e apontou falhas ao Governo, nomeadamente "na saúde e nos transportes".

O eurodeputado João Ferreira, da CDU, disse que Portugal é "um país injusto" e que os três deputados do partido fizeram mais do que os restantes 18 eurodeputados.

"O PS continua à frente em todas as sondagens", diz Pedro Marques.

"Estamos muito confiantes quanto à vitória", afirma Paulo Rangel.

Nuno Melo mostra uma foto de António Costa com José Sócrates durante o debate para atacar o PS.

Como se combate a abstenção de 66%?

"O grande desafio é convencer as pessoas da importância das eleições", diz Pedro Marques, destacando que as pessoas têm de perceberem que as decisões tomadas no Parlamento Europeu afetam Portugal.

João Ferreira afirma que "a abstenção combate-se pelo estilo de trabalho que os eleitos têm. A abstenção combate-se fazendo às pessoas sentir que as suas decisões contam".

Já Marinho Pinto, considera que "é o teatro na política que afasta as pessoas - é a distância das pessoas em relação aos seis eleitos".

Paulo Rangel volta a insistir na "ideia de nacionalizar as eleições". "Se as pessoas pensam que o debate é o mesmo que o das legislativas, então porque vão votar nas duas?", questionou.

Marisa Matias, do BE, diz que para combater a abstenção é preciso "responder aos problemas concretos das pessoas", o que não tem acontecido.

Nuno Melo afirma que é o facto de o Governo atirar para a Europa a culpa dos problemas que afasta os portugueses das eleições europeias.