Parlamento recebe Presidente de Angola. Bloco estará presente

Os deputados do Bloco de Esquerda vão sentar-se nos seus lugares na sessão solene de boas-vindas ao Presidente da República de Angola, João Lourenço, que o Parlamento realiza na quinta-feira às 15.00, confirmou fonte oficial do partido ao DN,

O Bloco de Esquerda é, desde há anos, um crítico do regime de Luanda, tendo apresentado sucessivas moções sobre a situação dos direitos humanos e políticos de Angola. Mas o grupo parlamentar reconhece que há mudanças no país, sob a presidência de João Lourenço.

"O Bloco tem acompanhado a evolução da realidade política e social em Angola", explicou a referida fonte bloquista. "Reconhecendo as alterações que houve na sequência das últimas eleições, não ignoramos que existe ainda um longo caminho a percorrer no reconhecimento da democracia e dos direitos políticos, assim como na garantia de justiça social num país que mantém níveis gritantes de pobreza e desigualdade", aponta o BE.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta terça-feira, revelou o Bloco ao DN, a coordenadora do partido, Catarina Martins, e o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, "vão reunir-se informalmente com o jornalista e ativista angolano Rafael Marques".

Em setembro passado, Rafael Marques mostrava-se otimista sobre o futuro do seu país, depois do presidente angolano ter removido a "velha guarda" do MPLA, sobretudo "aqueles que estavam entranhados no tráfico de influência".

No passado o Bloco de Esquerda assinalou com protestos a presença de representantes estrangeiros no Parlamento. Em 2000, os deputados eleitos do BE, que eram então Francisco Louçã e Luís Fazenda, não marcaram presença na sessão solene de boas-vindas ao rei de Espanha, Juan Carlos.

Anos mais tarde, em novembro de 2016 já com Felipe no trono espanhol, os deputados bloquistas marcaram presença, mas no final do discurso não se levantaram nem aplaudiram o discurso do monarca, o que lhes valeu muitas críticas. Por uma questão republicana, explicou então o partido: "O Bloco de Esquerda valoriza a importância das relações entre o Estado português e o Estado espanhol. Mas mantém a posição de sempre, republicana, e não naturaliza relações de poder com base em relações de sangue e não em atos democráticos."

Outra forma de protesto, tomada pelos bloquistas, passou - quando da visita de uma representação parlamentar marroquina, em 26 de outubro - por uma fotografia partilhada nas redes sociais com os deputados a segurarem cartazes com a frase "Free Western Sahara", referindo-se ao território do Sara Ocidental ocupado por Marrocos.