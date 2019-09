Primeiro-sargento paraquedista morre num exercício em Beja

Um primeiro-sargento português de 34 anos morreu esta sexta-feira na Base Aérea Nº 11, em Beja, durante o exercício multinacional Real Thaw 2019 da Força Aérea.

Segundo o Exército, "o sistema de paraquedas não funcionou devidamente" durante a execução do salto de queda livre operacional, tendo resultado na queda do militar dentro do perímetro da base aérea.

Paraquedista recolhe paraquedas após um salto no exercício Real Thaw 2019, em Beja © Força Aérea

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Exército, que disponibilizou apoio psicológico à família, encontra-se agora a realizar o processo de averiguações para apurar as circunstâncias em que ocorreu este acidente.

O Real Thaw 2019 iniciou-se no dia 22 deste mês e prolonga-se até 04 de outubro, envolvendo militares da Força Aérea, Marinha e Exército e de países como a Dinamarca, Espanha, França, Holanda, EUA e NATO.

No total estão envolvidos 600 participantes e 21 aeronaves. O principal objetivo do evento é avaliar e certificar a capacidade operacional da Força Aérea, proporcionando treino conjunto (vários ramos) e combinado (diferentes países) multinacional.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou "as mais sentidas condolências" à família do militar.

"Foi com enorme consternação que tomei conhecimento do falecimento de um militar do Regimento de Paraquedistas. Associo-me a este grande desgosto, apresentando as minhas mais sentidas condolências aos familiares deste militar do Exército, que pereceu ao serviço de Portugal", pode ler-se numa nota de Marcelo Rebelo Sousa no site da Presidência.

"Quero igualmente manifestar o meu pesar e solidariedade a todos aqueles que sentem com maior dor a perda súbita deste seu camarada e amigo, em particular todos os paraquedistas", conclui a nota do Presidente da República, também Comandante Supremo das Forças Armadas.

O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, também endereçou condolências "à família enlutada, ao Exército, à família militar e aos amigos".