Outros dois deputados do PSD tiveram presença num dia em que faltaram

Há mais dois deputados do PSD que tiveram duas presenças registadas no plenário do Parlamento, quando estavam bem longe do Palácio de São Bento, informou esta quinta-feira o Observador . São outros casos a somar às presenças-fantasma de José Silvano, por duas ocasiões, revelado pelo Expresso.

De acordo com uma investigação do jornal - que garante ter cruzado a agenda pública de dirigentes de todos os partidos, com o visionamento de mais de 30 horas de imagens recolhidas pela AR TV e a verificação de presenças em plenário de dezenas de deputados - os deputados José Matos Rosa e Duarte Marques tiveram uma presença-fantasma no plenário.

Matos Rosa estava em Cabo Verde no dia 3 de fevereiro de 2017, mas, na manhã desse dia, tem presença marcada em plenário, registada através do log in pessoal, avança o Observador. Também o Duarte Marques que, em 4 de maio de 2017, estava numa conferência no Porto, mas, na mesma tarde, registou-se na sua conta no plenário.

Ao Observador, os dois explicaram-se de maneira diferente: Duarte Marques lamentou o sucedido e pediu de imediato ao Parlamento que lhe fosse marcada falta; já Matos Rosa diz que julga "haver um lapso" e furta-se a dar mais explicações, nomeadamente se deu a sua password a alguém.

Duarte Marques admitiu que já deu a sua password para registo por terceiros. "Tenho ideia de já o ter feito, em situações muito excecionais, muito provavelmente porque estaria atrasado a caminho do Parlamento quando regressava de outros compromissos políticos. Pode ter sido isso que aconteceu [a 4 de maio]."

O DN procurou obter um comentário do líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, sem sucesso até ao momento da publicação deste texto. Sobre Silvano, o presidente da bancada começou por dizer que a situação era "grave", mas depois dos esclarecimentos de José Silvano e de Emília Cerqueira, a deputada que admitiu ter entrado "inadvertidamente" com a password do secretário-geral do PSD nos dias em que este faltou.

Nas dezenas de casos analisados pelo Observador, transversais a todas as bancadas, foram ainda detetadas situações que não são de registos-fantasma, mas de presenças-flash em plenário.