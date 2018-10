Os triunfos do PAN: taxar toureiros e fim do apoio ao tiro ao pombo

O PAN viu quatro das suas propostas no campo da inclusão social política fiscal ambiental, proteção animal e justiça tributária serem aceites e incorporadas na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano. Entre elas, o fim da isenção do IVA para os artistas tauromáquicos e o fim do tiro ao pombo.

Apesar do PAN ser muito eclético no apoio a projetos de lei das várias bancadas, já que votou ao lado muitas vezes do PS, PSD, CDS, BE, PCP e Verdes, a verdade é que também deu bastante apoio a propostas de lei do governo. E agora foi recompensado com a integração no OE2019 com medidas que tinha reivindicado.

No âmbito da política florestal, vê consagrado um aumento da taxa sobre os sacos de plástico leves, que sofrem uma majoração de 50%, de 8 cêntimos para 12 cêntimos, por cada um. Já no campo da inclusão social e através de acordos de cooperação da Segurança Social com entidades terceiras será dada prioridade a projetos de formação de cães guia e de cães de assistência, como resposta social a pessoas com dificuldades motoras, diabetes, epilepsia ou cegos e ainda a crianças com autismo.

O governo retira também nesta proposta de Orçamento os apoios financeiros que têm sido atribuídos ao tiro de voo, ou vulgarmente conhecido como tiro ao pombo. A prática recreativa (não cinegética) em que aves criadas em cativeiro são libertadas apenas com o propósito de servirem de alvo era apoiada até agora.

Ao invés, conseguiu que o governo vá obrigar os artistas tauromáquicos pagar da taxa de IVA na prestação dos seus serviços, quando até aqui estavam isentos.