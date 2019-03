Os parabéns de Marcelo à Comercial e um prometido regresso à rádio

"O fundamental não é que as vacas voem": 40 frases de Marcelo desde a eleição

Marcelo contou que tentou ligar várias vezes, a ligação estava sempre a cair, mas isso não é contratempo que trave o caminho ao Presidente da República na hora de dar os parabéns a alguém. Hoje foi a vez da Rádio Comercial, que apaga 40 velas e assegurou uma espécie de pré-contratação a longo prazo - Marcelo gosta de rádio e admite voltar à rádio. "Quando terminar as minhas funções presidenciais...".

O Presidente da República ligou esta terça-feira para o Programa da Manhã e lembrou os tempos - no início da década de 80 - em que ele próprio foi colaborador da Comercial e tinha um programa intitulado "Um minuto para a meia noite": "Tinha um minuto para dizer o que, em cada dia, me viesse à cabeça". Mais ou menos: "Não era rigorosamente cada dia, era uma vez por semana".

"Lembro-me que um dia estava em exames e estava completamente exausto. E chego lá e escolhi este tema: toda a gente fala nos alunos que estão nervosos, tensos, são uns sofredores nos exames... Mentira, quem sofre é o professor, que começa às nove da manhã e termina às 11 da noite e tem de examinar o último aluno com a mesma boa disposição, a mesma isenção e a mesma imparcialidade com que examinou o primeiro. E já não sabe que perguntas há de fazer, já não tem imaginação para nada", lembrou Marcelo.

"Foi uma experiência muito divertida. Gostei", rematou o Presidente da República. "Quando quiser retomar esse minuto antes da meia-noite está à vontade", contrapôs Pedro Ribeiro, locutor do programa. "Não digam duas vezes. Quando terminar as minhas funções presidenciais, isso dá-me uma ideia. Ainda por cima uma ideia que não tem o problema de ter de fazer comentário político", foi a resposta de Marcelo.

O Presidente da República despediu-se a "desejar mais 40 e mais 40 e mais 40" anos à Comercial - "Já cá não estarei para ver nem para ouvir. Mas ouvirei onde quer que esteja, de acordo com as minhas convicções, que sabem quais são, estarei muito atento a sintonizar a Rádio Comercial".

Em janeiro, Marcelo já tinha ligado a Cristina Ferreira, na estreia do novo programa da apresentadora na SIC. Antes, gravou uma conversa de Natal com Manuel Luís Goucha, da TVI. E gravou um vídeo para a RTP, no qual fala das relações entre Portugal e o Brasil e dirige uma mensagem ao cantor Roberto Leal.