Negociações tardias com PCP e BE atrasam OE. Conferência terça às 8:30

15 de outubro é o dia marcado como limite para entregar o Orçamento do Estado. Está inscrito na lei. Mas esta tarde governo e parceiros que lhe garantem a maioria parlamentar ainda esclareciam dúvidas e fechavam medidas, o que terá atrasado a ultimação do documento, cuja entrega acontece até à meia-noite mas apenas será apresentado pelo ministro Mário Centeno na terça-feira às 8:30.

A meio da tarde, a previsão de entrega das contas para o próximo ano na Assembleia apontava já para "nunca antes das 22 horas", mas fontes do governo já admitiam que devia demorar mais a chegar. E não seria inédito que se fizesse a entrega no dia marcado -- até às 23:59 é possível fazê-lo -- mas a conferência de imprensa do governo sobre as contas para o próximo ano fosse adiada.

E foi o que de facto voltou a acontecer. Ao DN, fontes governamentais acabam de confirmar que o Orçamento do Estado só será apresentado na manhã de terça-feira. A entrega terá de acontecer até à meia-noite.

Os quatro Orçamentos atrasados de Teixeira dos Santos

Em 2010, depois de a pen chegar às mãos de Jaime Gama (então presidente da AR) quando faltava apenas meia hora para a meia-noite, o então ministro das Finanças Teixeira dos Santos optou por adiar as explicações sobre o Orçamento para a manhã do dia seguinte. Essa conferência de imprensa viria novamente a ser adiada para a tarde do dia 16 -- atrasos justificados com alterações de última hora nas contas.

Esse foi o quarto ano consecutivo de atrasos extremos na entrega do Orçamento do Estado, depois de um OE com o défice errado, outro entregue numa pen que se verificou depois estar vazia, e um terceiro em que a conferência de imprensa aconteceu a cinco minutos da meia-noite.

Notícia atualizada às 23:43