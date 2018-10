Carreiras com mais de 40 anos ganham acesso a pensão completa já em 2019

Professores fora das negociações do Orçamento do Estado

Salários, pensões, IRS... As principais medidas em negociação no Orçamento de 2019

Com a presença do primeiro-ministro, o Governo e Bloco de Esquerda chegaram a um entendimento este sábado de madrugada sobre o acesso às pensões para longas carreiras contributivas a inscrever no Orçamento do Estado para 2019, que o executivo socialista discute este sábado.

Ou seja: quem se reformar aos 63 anos, com 40 anos de carreira contributiva, deixa de ser penalizado a partir de janeiro e, em outubro de 2019, o fator de sustentabilidade acaba para quem se reformar aos 60 anos, também com os 40 anos de descontos.

Numa mensagem enviada aos jornalistas, pela uma e meia da manhã, o BE antecipa que "foi fechado o acordo entre o Bloco e o Governo para concretizar a segunda e a terceira fases do regime de acesso às pensões das longas carreiras, já em 2019 e dentro da legislatura".

Os bloquistas garantem que "a segunda fase irá iniciar-se em janeiro e a terceira fase em outubro (e não apenas em janeiro de 2020".

Esta medida, mas apontando para janeiro de 2020, já tinha sido anunciada pelo PCP depois da reunião do OE com o governo. Mas, como o DV noticiou, quem avançasse a partir de janeiro (pelo menos 63 anos de idade e 43 anos de descontos), mantinha a penalização mensal, que retira à pensão 0,5% por cada mês que falte para a idade legal da reforma, que em 2019 será de 66 anos e 5 meses. São "alguns milhares de pessoas" que reúnem aquela condição. Valores apresentados durante as negociações do anos passado apontavam para que o impacto na despesa associado ao fim do fator de sustentabilidade com a 2.ª e 3.ª fases rondava 74 milhões de euros.

"Foi fechado o acordo entre BE e Governo para concretizar a segunda e a terceira fases do regime de acesso às pensões das longas carreiras, já em 2019 e dentro da legislatura"

Este sábado de manhã, a deputada Mariana Mortágua explicará o processo de negociações do Orçamento do Estado para 2019.