Operação Marquês: Instrução vai começar em janeiro

A fase de instrução do processo "Operação Marquês", que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates, vai começar na última semana de janeiro de 2019, com audiências nos três últimos dias de cada mês, indicaram esta quinta-feira os advogados de defesa.

A informação foi prestada pelos advogados de defesa no final de uma reunião com o juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), magistrado que vai dirigir a fase de instrução do processo.

A reunião, que serviu para preparar os trabalhos desta fase processual, durou cerca de hora e meia.

O inquérito da Operação Marquês culminou na acusação de 28 arguidos e está relacionado com a prática de quase duas centenas de crimes económico-financeiros.

O ex-primeiro-ministro José Sócrates chegou a estar preso preventivamente durante dez meses e está acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.

A acusação sustenta que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses