OE 2019 é hoje aprovado na generalidade

PCP confirma voto a favor do Orçamento na generalidade, mas quer "novos avanços" no IRS

A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 é esta terça-feira aprovada na generalidade por PS, PCP, BE, PEV e PAN, no final de um debate de dois dias que será encerrado pelo ministro do Trabalho, José António Vieira da Silva. PSD e CDS-PP irão votar contra.