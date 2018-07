O ponto fraco de Costa e a vontade de dar uma cabeçada no Parlamento

O primeiro-ministro esteve no programa da RTP1 5 Para a Meia Noite onde mostrou um lado mais divertido, ainda que algo hesitante em alguns momentos. Avisado de que soaria uma campainha sempre que soasse a campanha eleitoral, António Costa conseguiu manter-se afastado das respostas mais sérias. Durante o programa revelou que o cotovelo esquerdo é o seu ponto fraco e deixou no ar a vontade que já teve de saltar da bancada do parlamento e dar uma cabeçada em alguém.

O lado mais sério da entrevista viria de uma pergunta feita pelo jovem António Costa a António Costa primeiro-ministro. O que o levou a soar a campainha de campanha eleitoral. A perguntar era: "Como é que vai correr o próximo ano letivo?", feita pelo próprio no programa Botas de Sete Léguas, da RTP que era feito por jovens e para jovens, na década de 1970. A resposta foi apenas "bem".

António Costa teve ainda oportunidade de esclarecer se o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, estava ou não bêbado. Depois de uma gargalhada inicial, o primeiro-ministro garante que não. Juncker estava sóbrio e com um problema "nas costas", admitindo que as imagens iludem.

Questionado sobre se já tinha partido um membro: "Sim, sim. O pé e o cotovelo várias vezes, o mesmo cotovelo". A apresentadora Filomena Cautela não resiste e provoca: "O esquerdo?" À resposta, "sim". Segue-se o comentário da apresentadora: "Ah, doutor..." E António Costa entra na piada: "É o meu ponto fraco."

Já antes se tinha esquivado a comentar quem fazia mais birras ou dava mais trabalho: os filhos ou a geringonça. Disse apenas que os filhos estavam crescidos e não faziam birras quando eram pequenos.

António Costa falou ainda das suas séries preferidas: Casa de Papel e atualmente Salamandra.

Respondeu a perguntas colocadas por Assunção Cristas. E foi aí que confessou não fazer algumas das tarefas domésticas. "Engomar não."

Benfiquista ferrenho, questionado sobre quem era o Jonas do seu Executivo, Costa começou por dizer que tal como no futebol para que alguém marque golos é preciso ter quem defenda e quem construa as jogadas, mas acabou por admitir que é ele Jonas do Executivo.