Ministro diz que PJ Militar contribui para assegurar o Estado de Direito

O ministro da Defesa disse esta terça-feira que a nomeação do novo diretor-geral da PJ Militar (PJM), em regime de substituição, consolida "a normalidade e a estabilidade inerentes ao regular funcionamento" da instituição.

Azeredo Lopes intervinha no ato de posse do comandante Paulo Isabel (Marinha) à frente da PJM, sucedendo ao coronel Luís Vieira (Exército), detido há vários dias no âmbito do processo relativo à recuperação do material de guerra furtado nos paióis de Tancos.

A "presunção de inocência [de Luís Vieira] não se belisca", mas esse militar - de cuja exoneração não se falou - "não disp[õe] das condições factuais e objetivas para desempenhar as funções para as quais foi designado", referiu o governante.

A cerimónia, que durou cerca de 10 minutos e contou com a presença dos chefes militares, iniciou-se com a leitura do despacho de nomeação - em regime de substituição - do capitão-de-mar-e-guerra Paulo Isabel, oficial que desempenhou várias funções no âmbito da Polícia Marítima e da Autoridade Marítima Nacional.

Dirigindo-se ao comandante Paulo Isabel, o ministro adiantou: "Não se escamoteiam as circunstâncias exigentes que tem perante si. Mas, da mesma sorte, não se abdica da esperança nem da determinação a que sempre incita um desafio, como outros que com muito mérito enfrentou ao longo da sua carreira militar. Este desafio é agora seu, sem deixar de ser um desafio que a todos interpela."

Agora "consolida-se a normalidade e a estabilidade inerentes ao regular funcionamento desta instituição", realçou Azeredo Lopes, realçando que a PJM "é uma instituição que, enquanto tal, dá, como sempre deu, o seu contributo para o património comum dos valores que fazem e asseguram um Estado de Direito".

O coronel Luís Vieira foi um dos militares do Exército em serviço na PJM e da GNR de Loulé detidos por alegadamente terem simulado a recuperação do material de guera furtado dos paióis de Tancos, em outubro passado.

Na sequência da sua detenção, as funções de diretor-geral foram assumidas interinamente pelo diretor da unidade de investigação da PJM, coronel Marques Alexandre.

Este coronel apresentou segunda-feira a sua demissão, após saber que o novo diretor-geral da PJM seria um oficial superior da mesma patente com menos tempo de serviço - uma regra não escrita do meio militar invocada numa instituição civil.

Azeredo Lopes agradeceu a Marques Alexandre ter assumido desde quinta-feira aquelas funções, "assim tendo preservado as condições para que a PJM pudesse prosseguir as missões que por lei lhe estão cometidas".

A existência da PJM enquanto órgão de policia criminal tem vindo a ser questionada nos últimos dias, depois de nos últimos anos ter sido politicamente equacionada a sua extinção para ser integrada na PJ.

Esta solução seguiria o exemplo do que sucedeu com os tribunais militares, cuja extinção foi acompanhada pela nomeação de juízes militares para os diversos tribunais que julgam crimes alegadamente cometidos por militares.