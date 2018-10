Novo chefe do Exército abre cerimónias de aniversário do ramo, em Guimarães

O novo Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) vai estar sábado na inauguração de uma conferência e uma exposição integradas nas comemorações do Dia do Exército, em Guimarães, soube o DN.

Esse será o primeiro ato público do general José Nunes da Fonseca, acompanhando a nova secretária de Estado da Defesa, Ana Pinto, que preside à abertura do evento.

O evento tem como tema "O Exército, parceiro tecnológico nacional", e destina-se a apresentar os projetos em que o ramo está envolvido com a academia e a indústria nacionais.

Digitalização e preservação informática do património histórico e cultura é uma dessas áreas.

Uma exposição sobre as parcerias tecnológicas evidenciadas, bem como uma mostra de "novos equipamentos que reforçam o esforço de modernização do Exército", são outros momentos das cerimónias a realizar sábado em Guimarães, informou o ramo.