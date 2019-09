"Não basta ter orgulho nas Forças Armadas", afirma Marcelo

Presidente da República discursa esta terça-feira no Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou esta terça-feira, em Lisboa, que todos os responsáveis ligados à área da Defesa Nacional precisam de estar "à altura do orgulho" que declaram ter nas Forças Armadas.

"Não basta ter orgulho nas Forças Armadas, é preciso estarmos todos à altura desse orgulho que proclamamos", afirmou o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, na cerimónia comemorativa do Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

A cerimónia serviu também para declarar Nuno Álvares Pereira como patrono do EMGFA, tendo-se realizado junto ao monumento do Santo Condestável que Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou em 2016.

Marcelo instou o Governo a "proporcionar condições às Forças Armadas" para terem mais efetivos e um estatuto "mais adequado" às missões que desempenham, no exterior ou em apoio das autoridades civis em território nacional.

Com o caso de Tancos ainda presente e depois de dizer que "as Forças Armadas são garantes insubstituíveis do Estado de Direito", o Presidente frisou que elas "não têm medo da transparência e do apuramento da verdade" - aliás, "fazem questão de ser as primeiras a exigir esses apuramentos", que devem "constituir a prática comum de todas as instituições que servem Portugal".

Numa cerimónia que contou com a presença de forças da GNR e da PSP - também envolvidas em operações de apoio à paz no exterior - e a que assistiram os principais chefes militares de Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu que "os desafios da Defesa Nacional são cada vez mais importantes urgentes e inadiáveis".

Destacando a importância de valorizar os militares e reforçar as capacidades das Forças Armadas, "não só para cumprir" os compromissos externos ou convergir com os aliados mas também para garantir a identidade e soberania de Portugal, Marcelo acrescentou que isso "exige sempre colocar o interesse nacional acima de ambições e protagonismos pessoais".

Depois, invocando a condição de Comandante Supremo das Forças Armadas e dirigindo-se aos militares, adiantou que "acompanha dia a dia as vossas preocupações, partilha dia a dia as vossas alegrias e desgostos, agradece dia a dia a vossa dedicação a Portugal, orgulha-se das Forças Armadas que temos e são verdadeiramente o retrato de Portugal".

Marcelo também "tem a certeza que mais e mais", desde os cidadãos aos seus máximos responsáveis, "todos nós saberemos compreender nos próximos anos que não basta termos orgulho nas Forças Armadas. É preciso estarmos todos à altura desse orgulho que proclamamos."

Em atualização