Mulheres da Triumph vão beneficiar de apoio europeu de 4,6 milhões

O despedimento de 1161 trabalhadores das fábricas Ricon Group e Têxtil Gramax Internacional (incluindo a antiga Triumph), 88% dos quais mulheres e 20% acima dos 55 anos, foi a causa próxima da criação do programa esta terça-feira aprovado na Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu, que deverá contar com um orçamento de 4,6 milhões.

Serão 1460 os beneficiários deste programa que visa promover a reintegração no mercado de trabalho de desempregados e a integração na vida ativa de jovens que não têm qualquer ocupação -- não trabalham, não estudam e não frequentam formações. O financiamento, que provirá do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), foi defendido num relatório do eurodeputado do PSD José Manuel Fernandes, que representa o grupo do Partido Popular Europeu na Comissão de orçamento.

Para José Manuel Fernandes, segundo o comunicado de Imprensa do grupo parlamentar social-democrata, "é necessário um esforço suplementar para que ninguém fique para trás neste processo de desenvolvimento que se pretende sustentado e inclusivo." O eurodeputado, cujo relatório foi aprovado com 29 votos a favor, dois contra e zero abstenções, explica que "o programa se destina a apoiar jovens e trabalhadores pouco qualificados", devendo ser "asseguradas condições para garantir a eficácia e o seu melhor resultado junto dos cidadãos afetados, nomeadamente ao nível da qualificação e desenvolvimento de competências e conhecimentos que respondam às exigências e desafios do mercado de trabalho."

O relatório, ainda de acordo com o comunicado de imprensa citado, chama a atenção para"a importância dos fundos estruturais e de investimento europeus na melhoria das qualificações dos trabalhadores portugueses e na redução do desemprego jovem e de longa duração."

José Manuel Fernandes frisa que "as medidas ativas do mercado de trabalho previstas na candidatura ao FEG não podem substituir as medidas passivas de proteção social, nem as obrigações legais das empresas envolvidas, conforme garantia apresentada pelas autoridades portuguesas junto das instituições europeias".

O relatório terá agora de ser aprovado pelo plenário do PE a 24 de outubro.