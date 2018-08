Morreu Luís Cordeiro, vereador pelo BE na Câmara do Seixal

O vereador pelo Bloco de Esquerda na Câmara Municipal do Seixal, Luís Cordeiro, morreu esta segunda-feira aos 65 anos, informou a concelhia do partido.

"É com enorme pesar que informamos o falecimento do nosso camarada Luís Cordeiro", disse à Lusa a concelhia do Seixal, que partilhou no Facebook uma nota.

Nascido em 1953, Luís Cordeiro foi eleito pela primeira vez, em 2009, como independente pelo Bloco de Esquerda na Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal.

No mandato seguinte, entre 2013 e 2017, o bloquista teve o pelouro da Proteção Civil.

Já nas eleições autárquicas de outubro de 2017, Luís Cordeiro foi reeleito como vereador independente.

Até ao momento não foi possível apurar as circunstâncias da morte.