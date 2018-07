Morreu João Semedo, ex-líder do BE

Morreu João Semedo, antigo coordenador do Bloco de Esquerda, confirmou o DN junto de fonte do partido. Tinha 67 anos.

Semedo era médico de profissão. Dirigiu o BE em conjunto com a atual coordenadora, Catarina Martins, entre 2012 e 2014, numa solução de liderança 'bicéfala' que os bloquistas viriam a abandonar.

"Enquanto deputado na área de saúde, fez aprovar projetos na área do testamento vital, do conceito de tempo de espera e a Carta de Direitos do Utente do SNS. Mas a sua atividade parlamentar não se cingiu à área da saúde, tendo-se destacado na Comissão de Inquérito do BPN, entre outras iniciativas", lembrou o Bloco de Esquerda numa nota de pesar enviada às redações.

No ano passado, Semedo, que era candidato à câmara do Porto, desistiu da corrida por motivos de saúde. Em 2015, o antigo coordenador já tinha renunciado ao mandato de deputado devido a um cancro na laringe.

De jovem militante a parlamentar

Nascido em Lisboa, a 20 de junho de 1951, cresceu numa família que contestava o regime. Ainda no liceu Camões, e após as cheias de 1967, inicia a sua atividade política. Em 1968, já estudante de medicina, participa na primeira manifestação contra a guerra do Vietname. Militante do PCP a partir de 1972, foi preso um ano depois por distribuir panfletos a exigir eleições livres. Ficou duas semanas detido em Caxias.

Militante comunista até 2003, João Semedo foi funcionário do PCP entre 1978 e 1991, fez parte do Comité Central, trabalhou assuntos relacionados com a Saúde, na Concelhia e no Setor Intelectual do Porto, a cidade onde vivia desde o final dos anos 70.

"A atividade cívica de João Semedo foi multifacetada e incluiu, entre muitas outras, a participação nas campanhas de alfabetização pós-25 de Abril, a intervenção na Cooperativa Árvore, na direção do FITEI, na Universidade Popular e na fundação do Sindicato dos Médicos do Norte", refere a nota de pesar do BE.

No regresso à atividade como médico, nos anos 90, João Semedo trabalhou de perto com toxicodependentes e, como diretor do hospital Joaquim Urbano, remodelou este estabelecimento hospitalar especializado no tratamento de doenças infecciosas e respiratórias.

Em 2004, integra a lista do Bloco de Esquerda para as eleições europeias como independente. Dois anos depois, substitui João Teixeira Lopes na Assembleia da República. É nessa altura que se torna militante do Bloco de Esquerda. Interrompeu o terceiro mandato como deputado em 2015 por motivos de saúde.

Em fevereiro, publicou o livro Salvar o SNS, com António Arnaut. Em abril, renunciou ao mandato de deputado municipal do Porto.

"A perda de João Semedo é de todos os que partilharam o seu ímpar e diversificado percurso, que com ele lutaram, aprenderam e conviveram, na política e na vida. Como é de todos o orgulho e a alegria de o terem tido a seu lado", termina a nota de pesar do BE.