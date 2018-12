Ministro diz que decisão dos bombeiros é "irresponsável"

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, qualificou hoje como "absolutamente irresponsável" a decisão do Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, que anunciou, sábado à noite, que vai "suspender toda a informação operacional" aos comandos distritais da Proteção Civil.

Uma atitude que "põe em causa a segurança dos portugueses", avisou Eduardo Cabrita, apelando a que todas as comunicações de emergências sejam feitas para o 112.

Eduardo Cabrita, que falava na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, apelou aos bombeiros portugueses para que mantenham a comunicação de ocorrências às estruturas da Proteção Civil. E avisou que "é ilegal" não o fazer e que serão retiradas "todas as consequências" desta atitude - "Se alguém não cumprir as suas responsabilidades, tiraremos daí todas as consequências no plano jurídico e no plano administrativo e criminal, se for caso disso".

O Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Voluntários decidiu suspender toda a informação operacional aos Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) desde a meia-noite de hoje, uma decisão tomada "por unanimidade e aclamação de pé", segundo uma nota assinada pelo presidente da Liga, Jaime Marta Soares. O Conselho Nacional "solicitou de imediato" a todas as associações e corporações de bombeiros voluntários que, a partir da data referida, cumpram "a decisão tomada legitimamente" por aquele órgão, refere ainda o comunicado.

Em atualização